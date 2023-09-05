الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمهور يتفاعل مع محمد محسن على نغمات "في قلبي مكان"

حفل محمد محسن
حفل محمد محسن

طلب الجمهور من المطرب محمد محسن خلال حفله الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين غناءه أغنية “في قلبي مكان” وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد محسن اثناء تقديمه اغنية في قلبي مكان وعقب انتهاء الاغنية طلب من الجمهور أن يقوموا بالغناء برفقته وسط صيحات كبيرة من الجمهور.

وبدأ منذ قليل حفل المطربة اللبنانية عبير نعمة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويعتبر هذه المشاركة العاشرة لمحمد محسن في فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

ويقدم محمد محسن خلال احفل باقة من اعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلاً بيك، القمر عطشان، صندوق خشب، بجانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

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