ليلة حافلة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. ولينا شاماميان ونسمة محجوب الأبرز

تتواصل الليلة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بعد نجاحات طويلة على مدار أسبوعين، حيث تحتضن القلعة خلال فعاليات الليلة 4 فعاليات مختلفة أبرزها للنجمة لينا شاماميان.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تبدأ فعاليات الليلة على المسرح الخارجي في السابعة مساء حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام ويقدمان العديد من أعمال الفلكلور الشعبي بعد أن قدم عازف البيانو كريم جوهر أمس فاصلا من عزف البيانو على المسرح الخارجي أيضا.

فى الثامنة مساء تبدأ الفقرات الرئيسية على مسرح المحكى، حيث تقدم مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى عدد من الألحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة، توبة، النمر الوردي، ميدلي عمر خيرت، الأب الروحى، ميدلي الأفلام العربية، ألف ليلة وليلة وغيرها.

وتلتقي النجمة نسمة محجوب جمهورها على مسرح المحكي في تمام الساعة التاسعة مساء لتبهر جمهورها بعدد من أجمل أغانيها والأغاني التراثية، حيث حققت أعمالها الأخيرة شهرة واسعة وتقدم منها يا محروسة، كل شمس وليها ضل، على طبيعتي، يا غاوى هروب، مستغربة، ليالى اوجينى، عابر سبيل بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية.

وبعد نجاحاتها في مصر خلال الفترة الماضية، وفي العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنعيش ونشوف وغيرها.

ومساء أمس أكدت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القلعة، وهي المشاركة الأولى لها في المهرجان، مشددةً على أن المكان يجمع بين الموسيقى والتراث والتاريخ.

وأضافت "نعمة"، خلال حوارها مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة" مساء الثلاثاء، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أن الوقوف أمام هذا الجمهور الكبير مهم بالنسبة لها، ويختلف عن وقفة المسرح المقفل، متابعة أنها اختارت أغانيها بناء على الجمهور والوقت والفرقة الموسيقية الخاصة بها، حيث قدمت أغاني لفيروز وليلى مراد وأغاني خاصة بها.