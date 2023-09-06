لاعب ليبيا للطائرة: نستهدف ميدالية ببطولة إفريقيا ونشكر مصر على حسن التنظيم

تحدث محمد بولبابه، لاعب منتخب ليبيا للكرة الطائرة، عن مشاركة منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وحقق منتخب ليبيا الفوز على نظيره غانا بنتيجة 3/1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، كما فاز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة 3/0 في الجولة الثانية، ويلتقي المنتخب الليبي مع الكاميرون في الجولة الثالثة.

وقال محمد بولبابه إن منتخب بلاده تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين ويتبقى له مباراة أمام منتخب الكاميرون في ختام دور المجموعات والتي ستكون أصعب مباراة.

طموح كبير لمنتخب ليبيا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

وأضاف: “تواجد منتخب ليبيا في أصعب مجموعة في البطولة، حيث أن المستوى الفني لمنتخبي غانا وكينيا جيد وقوي، كما أن الجميع يعرف جيدًا أن منتخب الكاميرون من أقوى ثلاث فرق في القارة الأفريقية”.

وتابع: “لدينا طموح وأمل كبير في تحقيق نتيجة ومركز جيد لإسعاد الشعب الليبي الذي لديه طموحات عالية، خاصة بعدما حققنا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية، وهدفنا أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولة وحصد ميدالية”.

وعن رأيه في تنظيم مصر للبطولة الأفريقية قال بولبابه: “قامت مصر بتنظيم العديد من البطولات من قبل مثل بطولة العالم لكرة اليد، وأيضًا بطولة الدوري العالمي، والبطولة الأفريقية للأندية والمنتخبات، وكان التنظيم أكثر من رائع”.

واختتم لاعب منتخب ليبيا تصريحاته: “تنظيم مصر للبطولة الأفريقية جيد ومميز كثيرًا، كما أن جميع المشرفين على البطولة في قمة المهنية ونوجه الشكر لهم، ونتمنى لهم الاستمرارية لأن مصر أهل لتنظيم كبرى البطولات العالمية”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الليلة أمام منتخب الجزائر في الجولة الثانية للبطولة نفسها.