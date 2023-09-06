الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تخفيضات 98% بالمترو.. تفاصيل استعدادات وزارة النقل للعام الدراسى الجديد

السكة الحديد
السكة الحديد

تستعد  وزارة  النقل، خلال تلك الأيام المقبلة، لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال القطاعات التابعة لها، والتي تتمثل في هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق، حيث تستقبل وزارة النقل من خلال تلك القطاعات عددًا كبيرًا من الطلاب خلال الذهاب للمدارس.

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات لتناسب العام الدارسي 

وتقوم هيئة السكة الحديد في الوقت الحالى بمتابعة التحضيرات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال تعديل عدد من مواعيد القطارات، لتتناسب مع مواعيد العام الدراسي الجديد، خاصة مع وجود إقبال كبير من الطلبة على مرفق السكة الحديد في الوجهين البحري والقلي.

منافذ بيع للتذاكر داخل محطات المترو 

وتوفر هيئة السكة الحديد أيضًا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، منافذ بيع مختلفة للتذاكر داخل المحطات الرئيسية لسد احتياجات الطلبة، وعدم وجود أي تكدسات على شبابيك التذاكر، ما ينتج عنه إزعاج الطلبة داخل المحطات والتسبب في تعطيل حركاتهم.

كما تقوم هيئة السكة الحديد بإتاحة مزيد من مكاتب استخراج الاشتركات للطلبة، لتسهيل عليهم استخراج اشتراكات القطارات مع بداية العام الدراسي، خاصة مع وجود تخفيضات كبيرة على تلك الاشتركات.

المترو يستعد للعام الدراسي الجديد بزيادة عدد القطارات وقت الذروة 

وتتابع شركة مترو الأنفاق، في الوقت الحالي، تجهيزات المرفق في الخط الأول "حلوان– المرج"، والخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب"، من خلال زيادة عدد القطارات في وقت الذروة، نظرًا لزيادة الضغط على المرفق في الصباح الباكر مع مواعيد دخول المدرسة، وكذلك مواعيد بعد الظهر، وهي مواعيد خروج المدارس، فسيتم تزويد كل خط بما يقرب من 12 قطارًا إضافيًا، لاستيعاب تلك الكثافة الركابية.

شركة المترو: زيادة منافذ استخراج التذاكر قبل بدء المدارس 

كما تقوم شركة مترو الأنفاق بزيادة منافذ استخراج اشتراكات مترو الأنفاق، والتي يصل تخفيضها في سعر التذكرة إلى 98%، حيث تتم زيادة منافذ تلك الاشتركات للتسهيل على الطلبة إمكانية استخراج الاشتراك من أقرب منفذ لهم بالخطين الأول والثاني.

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