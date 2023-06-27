السكة الحديد: توفير حجز التذاكر "أون لاين" للسيطرة على السوق السوداء

قال مصدر خاص في السكة الحديد، إن الأمر لا يتوقف على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب فقط، ولكن قيام قيادات هيئة السكة الحديد بتشكيل غرفة عمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، وذلك للتأكد من سير الرحلات بشكل منظبط وعدم وخروج أي من قطارات العيد بدون الصيانة الكاملة، والتأكد من انضباط كافة الأمور بما يتناسب مع الضغط الذي يستقبله المرفق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما يتم التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفر.

واستكمل المصدر، إنه يتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر و تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، خاصة مع زيادة عدد من يقوم بشراء التذاكر وبيعها بالسوق السوداء.

وكشف المصدر بالسكة الحديد، عن عدم وجود سوق سوداء لهذا العام، نظرًا للتشديد الذي قامت به هيئة السكة الحديد على هذا الأمر، حيث تم رصد كافة الصفحات التي كانت تقوم ببيع التذاكر عبر الإنترنت بالسوق سوداء، وتم التعامل الفوري معاها، كما تم تشديد الرقابة على قيام المواطنين بشراء التذاكر من خلال البطاقة الشخصية، وكل حامل بطاقة لديه الحق في شراء عدد ٤ تذاكر فقط لا غير، وذلك للتمكن من السيطرة على وضع شراء التذاكر.

وتابع المصدر، إنه تم تداول عدد من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بشأن وجود صفحات لبيع التذاكر، وتم رصد الأمر بالكامل والقضاء عليه نهائيًا، موضحًا أن السكة الحديد هي المصدر الوحيد لبيع التذاكر إلى جانب النقابات المتعاقدة معاها مثل نقابة الصحفيين، وتوفر السكة الحديد إمكانية حجز التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لها.

وأضاف المصدر، أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تسعى جاهد لتوفير مزيد من الخدمات لجمهور الركاب، وذلك من خلال زيادة المميزات التي يحتاجها الركاب بشكل أساسي، حيث تم الإعلان عن إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل وتشغيله خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط، حيث سبق وتم تشغيل القطار الأول الذي أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر المبارك، على أن يتوالى إعادة تشغيل باقي الـ10 قطارات أسباني الجاري إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها تباعًا، طبقًا للجدول المخطط، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفية -4 عربات درجة أولى و٦ عربات درجة ثانية).

وتابع المصدر، إنه استمرارًا لتوفير أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال فترة عيد الأضحى المبارك، فقد قامت هيئة السكة الحديد بتعديل مواعيد وإيقاف تشغيل بعض القطارات بالوجه القبلي قبل إجازة عيد الاضحى، ومنها تعديل امتداد سير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / نـجع حمادي إلى محطة الأقصر بدلًا من انتهاءه بمحطة نـجع حمادي، وهو. ما ترتب عليه تعديل جدول قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن المصري.

كما تم تعديل امتداد سير قطار 1006 / 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / سوهاج والعكس إلى محطة نـجع حمادى بدلًا من انتهاءه بمحطة سوهاج، وامتداد سير قطاري 704 / 703 ركاب مغاغة / سوهاج والعكس لمحطة المنشأة بدلًا من انتهاءه بمحطة سوهاج.

كما تم زيادة تركيب قطار 990 مكيف القاهرة / سوهاج ليتكون من [3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانيةمكيفة]، وزيادة تركيب قطار 971 مكيف القاهرة / سوهاج والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990 وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطاري 971 / 990، وزيادة تركيب قطار 986 مكيف القاهرة / الأقصر ليتكون من [ 4 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة ]، وزيادة تركيب قطار 987 مكيف الأقصر / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر، وذلك لاستيعاب مزيد من الركاب بخطوط الوجه القبلي التي تشهد إقبال ضخم من المواطنين.