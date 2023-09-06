كاتب سعودي: النسخة الأولى من مهرجان العلمين حققت نجاحا باهرا

تحدث عماد المديفر، باحث وكاتب سعودي في الدبلوماسية العامة والإعلام السياسي، عن النجاحات الذي حققه مهرجان العلمين الجديدة وردود الأفعال خليجيا وعربيا.

وقال، إن النسخة الأولى من مهرجان العلمين حققت نجاح باهر وغير مسبوق مما دلل على أن النجاح والإبهار والفن والعراقة مصري بدرجة أصيلة، حيث استطاع أن يجعل من مصر بشكل عام ومن مدينة العلمين بشكل خاص مقصدا سياحيا رئيسيا نظرا للطبيعة الجغرافية والتاريخية التي تتميز بها المدينة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مدينة العلمين تطل على شواطئ بكر ورملية وصافية على البحر الأبيض المتوسط، وذلك يعود إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير كل شبر من أرض مصر العزيزة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واستغلال الطبيعة استغلال أمثل لتخرج للعالم بثوب جديد لا مثيل له.

مصر تبهر العالم شمالا وجنوبا

ونوه عن افتتاح طريق الكباش وطريق مواكب الملكية في الأقصر الذي يعد أكبر طريق أثري في العالم، مما أصبحت متحف عالمي مفتوح للجميع، معلقًا “مصر تبهر العالم شمالا وجنوبا”، مشيرًا إلى أن العالم شهد على مدار 50 يوما بحفلات فنية عالمية متنوعة توافقت مع تاريخ مصر الفني وسط المنظومة الدولية ودول العالم أجمع.

واختتم الباحث والكاتب السعودي في الدبلوماسية العامة والإعلام السياسي، أن مصر نجحت دولة وشعبا في خروج المهرجان بمشهد باهر بداية من التنظيم واستقبال الوفود والمشاركة في المهرجان، مما أدى وضع الدول العربية بشكل عام في أعين السياحة الأجنبية.