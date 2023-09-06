الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: رئيس بحوث الصحراء يتابع مشروعات التنمية الزراعية المستدامة بشمال سيناء

رئيس مركز بحوث الصحراء
رئيس مركز بحوث الصحراء

قام الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بتفقد المشروعات التنموية الزراعية التي تنفذها الوزارة بشمال سيناء، يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقطاعات الوزارة والجهات البحثية التابعة لها بالمتابعة الدورية للمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة ضمن خطة الدولة لتنمية وأعمار سيناء.

وفي مستهل زيارته نقل "زغلول" تحيات معالي الوزير للفرق البحثية المشاركة في أعمال التنمية لمشروعات التوسع الأفقي للأراضي بمنطقتي رفح والشيخ زويد، مؤكدا الدعم الكامل لمعالي الوزير لمثل هذه الدراسات والبحوث التطبيقية التي تنفذ على أرض الواقع. 

وأشاد "زغلول" بتكاتف الجهات البحثية التابعة للوزارة والجامعات المصرية المشاركة في هذا العمل، ودعا "رئيس مركز بحوث الصحراء" الفرق البحثية المشاركة إلى الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية وفقا للبرنامج الزمني المحدد، واعدًا بتذليل أي عقبات وسلبيات تواجه تنفيذها. 

الخدمات الزراعية 
 

في سياق متصل تابع "رئيس مركز بحوث الصحراء" مشروع الخدمات الزراعية بشمال سيناء لتنفيذ تكليفات معالي الوزير نحو التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة شمال سيناء لتقديم الدعم الفني واللوجستي للزراع بالمناطق المتاخمة للمراكز الخدمية. 

 تأتي فعاليات الزيارة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستمرارا لجهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم لإحداث تنمية زراعية مستدامة على أرض سيناء.

وكان الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، قد التقى الدكتور علاء الدين حموية المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر- المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ويرافقة الدكتور donghe Xu  من المنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية والدكتورة  Erina Iwasaky  من جامعة طوكيو لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد من خلال المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
 

مركز بحوث الصحراء المشروعات التنموية الزراعية استصلاح الأراضي البحوث التطبيقية الفرق البحثية

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