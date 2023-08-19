السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحوث الصحراء والمنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

جريدة الدستور

 

يلتقي الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور  علاء الدين حموية المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر -المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ويرافقة الدكتور / donghe Xu  من المنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية والدكتورة / Erina Iwasaky  من جامعة طوكيو لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد من خلال المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( JICA )
وذكر زغلول أنه سيتم التعاون من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتين من اجل الاستفادة ونقل الخبرات بين الدولتين وفي اطار التحديات الجديدة للتغيرات المناخية ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتعرف علي أكثر نشاطات المركز والاماكن التي يحب زيارتها ميدانيا .
وقام رئيس المركز بعرض انجازات المركز ومرافقة الوفد لعمل جولة تفقدية لمعامل المركز وأجهزة تحلية المياه وقد أشاد الوفد بأنشطة المركز وانجازاته في تحقيق التنمية المستدامة .

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