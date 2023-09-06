الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

"ميتا" تزيل علامة "نيوز" عن حسابات مستخدميها في أوروبا

فيسبوك
فيسبوك

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية أنها ستوقف توفير علامة التبويب "فيسبوك نيوز" في أسواقها الأوروبية.

وقالت مجموعة "ميتا" في بيان عبر مدونتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن قراءة الأخبار ومشاركتها ستبقيان متاحتين للمستخدمين من خلال شريط التطورات، لكنها لن تأخذ على عاتقها من اليوم علامة التبويب "الأخبار" ولن تعقد اتفاقات مع ناشري الأخبار لتوفير المحتوى في هذه الدول التي يبلغ فيها عدد مستخدمي أكبر شبكة اجتماعية في العالم أكثر من 130 مليوناً. 

 استراتيجيتها الشاملة لفيسبوك

وأكدت "ميتا" في منشورها أن استراتيجيتها الشاملة لفيسبوك تتمثل في الابتعاد عن المحتوى الإخباري مع نهاية السنة الراهنة في أسواقها الأوروبية الرئيسية أي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

txt

ميتا تستعد لإطلاق منصة ترجمة تعمل بالذكاء الاصطناعى بـ 100 لغة

ونشأت نزاعات عبر العالم بين "ميتا" ومشرعين ومؤسسات إعلامية، إذ اتهمت هذه الجهات شركة سيليكون فالي العملاقة وسواها من الشركات الرقمية الكبرى، بتحقيق الأرباح بفضل محتواها الإخباري من دون إعطائها في المقابل حصة عادلة من العائدات الإعلانية.

حظر المحتويات الإعلامية على "فيسبوك" و"إنستجرام"

وفي كندا، بدأت "ميتا" مطلع سبتمبر الحالي حظر المحتويات الإعلامية على "فيسبوك" و"إنستجرام" في كندا، التزاماً بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

ولاحظت الشركة أن "الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل للتواصل مع الآخرين وبحثا عن فرص وعواطف واهتمامات جديدة".

وأبرزت "ميتا" أن "الأخبار تمثل أقل من 3 في المئة مما يهتم الناس في كل أنحاء العالم بمشاهدته في شريط التطورات على فيسبوك، مما يجعل الاطلاع على الأخبار جزءا صغيراً من تجربة فيسبوك.

txt

منافسة محتدمة مع تويتر.. «ميتا» تخطط لإطلاق نسخة ويب من «ثريدز»

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، أنها حذفت من الشبكة الاجتماعية آلاف الحسابات التي كانت جزءًا من عملية دعائية صينية كبيرة عبر الإنترنت بهدف الترويج لسياسة الصين وانتقاد الغرب.

وقالت ميتا في تقريرها إن الحملة كانت نشطة على أكثر من 50 منصة ومنتدى، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب وإكس.

ميتا فيسبوك نيوز أسواقها الأوروبية استراتيجيتها المحتوى الإخباري

الأكثر قراءة

كواليس الـ24 ساعة الحاسمة فى مصير محمد صلاح مع ليفربول

أول قرار من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

التصريح بدفن الضحايا.. النيابة تنتقل لمعاينة آثار انهيار عقار حدائق القبة

إخلاء عقارين مجاورين لعقار "حدائق القبة" المنهار

السجن المشدد 5 سنوات لـ"تاجر سموم" بالإسكندرية

رئيس مياه القناة: إنهاء 95% من شبكات مدينة اللقاحات والأمصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رشا الشامي.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا