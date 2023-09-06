الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. "القومي لثقافة الطفل" يُنظم "صالون المستقبل"

صورة الصالون
صورة الصالون

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة صالون المستقبل وذلك يوم الجمعة القادم 8 سبتمبر 2023 بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد في الساعة السابعة مساء تحت عنوان "خطورة الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمان في التسوق الإلكتروني"، مع المخترع محمد طارق محمد العوضي 16 سنة، أحد العشرة المصعدين للمرحلة النهائية لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2021 فى مجال الابتكارات عن اختراع ( الواقي الشخصي لفيروس كورونا ) .

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والمخترع محمد سامح محمد الطويل 17 سنة محافظة المنوفية واختراع: ( قارئ العين أو Eye Reader )، وهو مشروع يساعد مرضي الشلل الرباعي والنصفى فى التواصل عن طريق الغمزات.
يدير الصالون د/ زياد عبد التواب "مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ويشارك في الندوة المهندس/ وليد حجاج خبير أمن معلومات وعضو لجنة الثقافية الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف "رئيس المركز القومي لثقافة الطفل" ومقررا الصالون: أ. أنجى مدثر، أ. محمد عادل.

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وعلى هامش الصالون يقدم فنانو الحديقة ضمن برنامج "أحلى إجازة" ورش وفقرات فنية متنوعة.
جدير بالذكر أن" صالون المستقبل " ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل شهرياً بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير ، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.

صورة الصالون
المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل خطورة الذكاء الاصطناعي التسوق الالكتروني زياد عبد التواب لجنة الثقافة الرقمية

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