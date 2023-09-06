شكرى يشارك فى اجتماع اللجنة العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية فى القدس المحتلة

شارك وزير الخارجية، سامح شكري، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.

اجتماع اللجنة الوزارية العربية

اجتماع اللجنة الوزارية العربية

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع "X- إكس"، لمشاركة سامح شكري في الاجتماع.

وتؤكد مصر دائمًا موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية بدعمها حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شكري خلال الاجتماع

وترفض مصر أية خطوات أحادية من جانب إسرائيل، بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال، بتوسيع الاستيطان في الأراضى المحتلة، كما ترفض اقتحامات الأحياء الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، والسلوك الإسرائيلي الذي من شأنه تأجيج الأوضاع في المنطقة، محذرة من تداعياتها الخطيرة.