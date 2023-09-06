الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى يشارك فى اجتماع اللجنة العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية فى القدس المحتلة

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الاجتماع

شارك وزير الخارجية، سامح شكري، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.

اجتماع اللجنة الوزارية العربية

اجتماع اللجنة الوزارية العربية 

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع "X- إكس"، لمشاركة سامح شكري في الاجتماع.

سفير فلسطين بالقاهرة: القمة الثلاثية بالعلمين تعمل على دعم حقوق الاستقلال الفلسطيني

الرئيس السيسي: الهدف من القمة الثلاثية فى العلمين إبقاء القضية الفلسطينية حية

وتؤكد مصر دائمًا موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية بدعمها حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شكري خلال الاجتماع

وترفض مصر أية خطوات أحادية من جانب إسرائيل، بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال، بتوسيع الاستيطان في الأراضى المحتلة، كما ترفض اقتحامات الأحياء الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، والسلوك الإسرائيلي الذي من شأنه تأجيج الأوضاع في المنطقة، محذرة من تداعياتها الخطيرة.

القدس إسرائيل اللجنة الوزارية وزير الخارجية سامح شكري

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ارتفاع ضحايا "عقار حدائق القبة" المنهار لـ4 وفيات و5 مصابين

ضبط 65 تاجر سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي

تعرف على معايير القبول للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة

"مودرن فيوتشر" يوجه الشكر لعبدالظاهر السقا.. وميهوب البديل المنتظر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا