الرئيس السيسي: الهدف من القمة الثلاثية فى العلمين إبقاء القضية الفلسطينية حية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدف القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين التي أقيمت في مدينة العلمين، قبل أيام، هو الإبقاء على القضية الفلسطينية حية، مشيرًا إلى أن القمة جزء من جهود الدول الثلاثة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67.

وأضاف خلال حديثه مع طلاب الأكاديمية العسكرية، في جولته التفقدية اليوم، أن القضية الأساسية هي إيجاد حل دائم للصراع على أساس حل الدولتين، مع توفير الأمن والأمان لكلا البلدين.