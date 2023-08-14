الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين بالقاهرة: القمة الثلاثية بالعلمين تعمل على دعم حقوق الاستقلال الفلسطيني

القمة الثلاثية بالعلمين
القمة الثلاثية بالعلمين

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على استضافة القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، معبراً: "هذه القمة وجهود مصر الوطنية مستمرة لدعم الشعب وقضيته العادلة بإنجاز حريته". 

القمة الثلاثية بالعلمين

وأكد السفير دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن القمة الثلاثية تعمل على دعم حقوق الاستقلال الفلسطيني وحق تقرير المصير وسط إعلان رئيس وزراء إسرائيل عدم السماح باستقلال فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن المحور الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين ليس منغلقاً على نفسه ولكن منفتح على العمق العربي والدول العربية، حيث تهدف مبادرة العلمين الثلاثية إلى توحيد الجهود العربية كافة من أجل مواجهة الجرائم الإسرائيلية ومحاولة ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

الرؤية المصرية الأردنية

وتابع: "ما يحدث في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين ليس وضع رؤية فقط ولكن وضع صياغة للتحرك بما يخدم القضية الفلسطينية والعربية والأمن والاستقرار في المنطقة".

دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الحياة اليوم الحياة

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