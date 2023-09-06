جامعة الطفل في ضيافة تربية نوعية عين شمس

استقبلت كلية التربية النوعية يومي الأحد والإثنين، ٣ و٤ سبتمبر ٧٠ طفلًا من جامعة الطفل، بحضور أ.د. أسامة السيد، عميد الكلية، ‏وحضور وتنسيق أ.د. أمانى حنفى، عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل في كلية التربية النوعية، وتنسيق فريق إدارة المنح والمشروعات، وذلك فى إطار فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د. غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أ.د. ‏شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ‏وتحت إشراف د. نهى الرافعي، نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

عرض بعض الأعمال النحتية المنفذة

حيث قدم د. عبدالرحمن جمال، مدرس النحت المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جانبا معرفيا عن الطين الأسواني وأدوات التشكيل النحتي بالطين مع عرض بعض الأعمال النحتية المنفذة على الطلاب قبل البدء بالجانب العملي، حيث قام الأطفال باستخدام الطين وتشكيل أعمال حرة من اختيار كل طالب.

وفي اليوم الثاني لزيارة كلية التربية النوعية قام الطلاب باستخدام الطين الأسواني لمدة ٣ ساعات بنحت أشكال نحتية لشخصيات كرتونية مفضلة لديهم، واختتم اليوم بتدريب الأطفال على الموسيقى بقيادة أ.د. أحمد سالم.

وجدير بالذكر ‏أن كلية التربية النوعية ستستقبل الأطفال يومين آخرين الأسبوع المقبل لعمل أنشطة مختلفة وتقوم الكلية أيضًا بتدريب الأطفال أسبوعيًا على الكورال الذي سيتم تقديمه في فعاليات اختتام المرحلة السادسة لجامعة الطفل.

وحرصًا على سلامة الأطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج وتيسير أي صعوبات تواجه منسقي الكلية، قام فريق إدارة المنح والمشروعات باستقبال الأطفال صباحًا في مدرج كلية العلوم وهي نقطة الالتقاء الدائمة ثم اصطحابهم لكلية التربية النوعية بواسطة أتوبيسات جامعة عين شمس وبعد انتهاء اليوم الدراسي تم رجوعهم إلى مقر الالتقاء بكلية العلوم لتسليم الأطفال إلى أولياء الأمور.