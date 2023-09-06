الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: كنوز مصر القديمة الأعظم بمتحف أتلانتا

الآثار الفرعونية
الآثار الفرعونية تجذب الزوار في متاحف أمريكا

أفادت شبكة "فوكس 5 أتلانتا" الأمريكية، بأن متحف مايكل سي كارلوس في جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا يضم مجموعة واسعة من أعظم كنوز التاريخ حول العالم، من تمائم اللازورد المذهلة المنتمية إلى مصر القديمة وحتى التماثيل الرخامية اللامعة لآلهة الرومان.

وتابعت أن هذا المتحف يسلط الضوء على فن وتاريخ الثقافات العالمية، يضم متحف مايكل سي كارلوس العديد من المعارض الدائمة، بما في ذلك مجموعات من الفن المصري والنوبي القديم، والفن اليوناني والروماني الكلاسيكي، والفن القديم والمعاصر من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. 

وأضاف أنه في نهاية هذا الأسبوع، سيكشف المتحف عن معرض مؤقت جديد يسمى "أنت تنتمي إلى هنا: المكان والأشخاص والغرض في التصوير الفوتوغرافي اللاتيني"، المقرر أن يقام في الفترة من 9 سبتمبر إلى 3 ديسمبر.

معرض فرعوني دائم مدعم من متحف كندا

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن المتحف نفسه يفتخر بتاريخ فريد وطويل، تم إنشاء أول متحف لجامعة إيموري في عام 1876 في حرم أكسفورد الأصلي للجامعة، ثم انتقل إلى الحرم الجامعي الرئيسي في عام 1919، ومع نمو مجموعة الفنون القديمة، زادت أيضًا سمعة المتحف باعتباره منشأة ذات جودة بحثية عالمية المستوى، ما أدى إلى إنشاء متحف لجامعة إيموري، وتُعدّ الآثار المصرية من أجمل وأفضل هذه التحف والتي تجذب الزوار للمتحف.

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وتابعت الشبكة أن المتحف يحتوي على أكبر مجموعات فنية قديمة في الجنوب الأمريكي، كما يتضمن مجموعة واسعة من الآثار والتحف من جميع أنحاء العالم، ولكن أبرزها تلك القادمة من مصر القديمة واليونان وروما والشرق الأدنى وإفريقيا والأمريكتين القديمة، وهى موجودة في مبنى المصمم مايكل جريفز وهو مفتوح للجمهور.

وأضافت أن المتحف يضم 16 ألف قطعة أثرية تجذب قرابة 120 ألف زائر سنويًا، بالإضافة إلى المعارض الدائمة والمؤقتة، يُعد المتحف مصدرًا للبرمجة التعليمية، حيث يقدم المحاضرات والندوات وورش العمل والعروض والمهرجانات، ويدير متحف كارلوس أيضًا مختبرًا تعليميًا ومركزًا للحفظ، وينشر كتالوجات علمية.

وأشارت إلى أنه بسبب انتشار شهرة الآثار المصرية، تم تعزيز مقتنيات المتحف الفرعونية الدائمة من خلال الاستحواذ على 145 تحفة وقطعة أثرية من كندا متحف شلالات نياجرا في عام 1999، حيث تشكل التوابيت والمومياوات القديمة المزخرفة بشكل متقن لكل من البشر والحيوانات محور المعرض الدائم للفن المصري القديم.

مصر متحف أتلانتا اثار القديمة كنوز التاريخ العالم

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