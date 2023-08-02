لأول مرة.. معرض فرعوني متجول في أشهر متاحف استراليا يكشف عجائب مصر

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" في نسختها الأسترالية، أن أستراليا كانت تعاني من المسافة الطويلة ما جعلها تفتقد لجولات المعارض الثقافية الكبرى التي تجوب العالم، مع ارتفاع تكاليف التأمين لنقل وحماية الكنوز الثمينة في المتاحف في كثير من الأحيان، وخصوصًا كنوز وعجائب مصر القديمة.

وتابعت أن التمويل الحكومي الفيدرالي الذي يغطي تكاليف التأمين يعني الآن أن الأستراليين يمكنهم تجربة بعض أروع عجائب مصر القديمة، مع معرض اكتشاف مصر القديمة في جولة ثقافية وسياحية جديدة.

متحف فرعوني جديد في أستراليا

وأضافت الوكالة في تقريرٍ لها، أنه عادة ما يكون مقر مجموعة الكنوز القديمة في هولندا ويقوم بجولة في أستراليا كجزء من التعاون بين المتحف الوطني الأسترالي ومتحف أستراليا الغربية وشبكة متحف كوينزلاند.

وقال مدير المتحف الوطني الأسترالي، ماثيو ترينكا، إن الشراكة عزّزت مكانة أستراليا على خريطة معرض الجولات الثقافية العالمية، حيث سيُقام المعرض هذه المرة في أستراليا.

وتابع: "نحن مسرورون لإتاحة الفرصة للجماهير الأسترالية للتفاعل مع التاريخ المصري القديم بطرق جديدة".

وأضافت الوكالة أن المعرض الجديد من المقرر أن يعرض أحدث صور الأشعة المقطعية التي أجريت على بقايا بشرية وحيوانية محنطة، مع الإعلان عن نتائج التحليل لأول مرة في أستراليا عبر تجربة تفاعلية رقمية.

وأشارت إلى أن المعرض الجديد والأول من نوعه الذي يكشف عجائب مصر القديمة، سيكون في متحف أستراليا الغربية في بيرث حتى نهاية أكتوبر قبل التوجه إلى كانبيرا.

وقال الرئيس التنفيذي أليك كولز، إن الجميع في متحف بيرث متحمسون للغاية لكونه أول مكان يعرض فيه الكنوز القديمة.

وقال: "أعلم أن الجماهير ستذهل بقصص الحياة والموت كما يفهمها المصريون القدماء والفنون الجنائزية ذات الأسلوب الفائق، ومجموعة ضخمة من الأشياء من الحياة اليومية واردة في هذا المعرض".

وتابعت الوكالة أن أبرز العناصر الموجودة في المعرض تتضمن عقدًا به قطعة مركزية تصور رأس كبش، ورمزًا لآمون والتابوت الخارجي للكاهن بانيسي، الذي تم تزيينه على كل جانب بصور أبناء حورس.

وقال مدير المتحف الوطني للآثار "ويم ويجلاند"، إن المعرض قدّم العديد من الروائع من المجموعة المشهورة عالميًا.

وتابع: "لقد كان من الملهم أن نرى التفاني والعاطفة والحماس اللذين جلبهما زملاؤنا الأستراليون لتحويل هذا المعرض إلى شيء فريد ومثالي حقًا".