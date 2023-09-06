الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 150 طن مخلفات وصيانة وتركيب 18 كشافًا بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وتمكنت من رفع 150 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتركيب وصيانة 18 كشاف كهربائي

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحلية بقرى بنى محمد سلطان وبنى احمد الغربيه وصفط الخمار ودمشير وحى غرب ووسط المدينة تمكنت من تنفيذ حملات نظافة مكثفه بشوارع القرى والأحياء وتم من خلالها رفع ما يقرب من ١٥٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرى والاحياء ونقلها للاماكن المخصصه لها بعيدا عن الكتله السكانيه لتحسين مستوى النظافه والحفاظ على المظهر الجمالى وتوفير بيئة صحيه حيث اشرف على الحملات نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية والأحياء وقسم البيئة.

أضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية بنى احمد الغربيه تمكنت من تنفيذ حمله مكثفه لصيانة اعطال الكهرباء ومن خلال الحمله تم تركيب وصيانة ١٠ كشافات جديده وصيانة ٨ كشاف وتركيب ٨ لمبات بشوارع فرعيه بطريق بنى احمد بحضور كلا من هبه سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا و انتصار احمد رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم الكهرباء.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال تأتي في فى ضوء توجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة لكافة الأعمال الصحيه وحماية البيئة من انتشار الأمراض والاوپئه وللقضاء على فيرس كورونا المستجد ومواصله حملات لصيانة أعطال الكهرباء، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء، بمتابعة أعمال النظافه بالقرى والأحياء، وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع 150 طن مخلفات صيانة 18 كشاف كهربائي اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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