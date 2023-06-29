رفع 40 طن مخلفات خلال حملات نظافة فى ثانى أيام عيد الأضحى بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وقامت برفع 40 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت جهودها وحملاتها المكثفة للنظافة بنطاق المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، حيث أفاد محمود حسين رئيس حى شمال المدينة تحت إشراف محمود ثابت نائب رئيس مدينة المنيا حملة نظافة مكثفة بنطاق الحى بشارع رمسيس تم خلالها رفع 20 طنًا من الأتربة من جانبى الطريق ورفع التجمعات والتراكمات، فضلًا عن رفع نقاط التجمع بالحى.

ومن جانبها واصلت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد سميح رئيس القرية جهودها المبذولة بقطاع النظافة اليومية، ونظمت حملة نظافة مكبرة قامت خلالها برفع ٢٠ طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة بالقرية والتوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات بقطاع النظافة خلال عيد الأضحى المبارك للحفاظ على سلامة المواطنين من الأمراض والأوبئة وتوفير جو صحى ونظيف لقضاء أمتع الأوقات مع الأهل والأصدقاء، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم بشواع أحياء المدينة ونقاط التجمع ومداخل وشوارع القرى التابعة لها، ويتم نقل هذه المخلفات والقمامة أولًا بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.