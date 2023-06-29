ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 40 طن مخلفات خلال حملات نظافة فى ثانى أيام عيد الأضحى بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وقامت برفع 40 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

356688292_2436416043203017_7169916422335022920_n

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت جهودها وحملاتها المكثفة للنظافة بنطاق المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، حيث أفاد محمود حسين رئيس حى شمال المدينة تحت إشراف محمود ثابت نائب رئيس مدينة المنيا حملة نظافة مكثفة بنطاق الحى بشارع رمسيس تم خلالها رفع 20 طنًا من الأتربة من جانبى الطريق ورفع التجمعات والتراكمات، فضلًا عن رفع نقاط التجمع بالحى.

356860917_2436415763203045_7421004434997270783_n

ومن جانبها واصلت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد سميح رئيس القرية جهودها المبذولة بقطاع النظافة اليومية، ونظمت حملة نظافة مكبرة قامت خلالها برفع ٢٠ طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة بالقرية والتوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

356998045_2436415999869688_6493277665192418872_n

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات بقطاع النظافة خلال عيد الأضحى المبارك للحفاظ على سلامة المواطنين من الأمراض والأوبئة وتوفير جو صحى ونظيف لقضاء أمتع الأوقات مع الأهل والأصدقاء، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم بشواع أحياء المدينة ونقاط التجمع ومداخل وشوارع القرى التابعة لها، ويتم نقل هذه المخلفات والقمامة أولًا بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

357355411_2436416893202932_68276041379332119_n
357091829_2436416139869674_685034227096717878_n
357084619_2436416216536333_3750230844969014722_n
357069357_2436416866536268_8527978148142840433_n
المنيا رفع 40 طن مخلفات حملات نظافة مكثفة أحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

نص إحالة المتهم بهتك عرض طفل مدينة نصر للجنايات

أيمن عبدالحميد: زيادة الصادرات العقارية تتطلب تسهيل الإقامة وتوثيق الوحدات للمستثمر الأجنبى

ضبط شاب طعن والدته وشقيقه "بالسكين" بالجيزة

30 يونيو

"انزل اكشف واطمن".. 11 مبادرة للصحة جددتها "100 يوم صحة" (تفاعلي)

كأس مصر: مصطفى شلبي خارج حسابات الزمالك أمام المقاولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟