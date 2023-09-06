الأحد.. نادي أدب آفاق اشتراكية يناقش "تماثيل الجان" لـ سمر نور

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، الكاتبة سمر نور لمناقشة روايتها الجديدة "تماثيل الجان"، والصادرة عن المحروسة للنشر، وذلك بمقر النادي في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط القاهرة.

يناقش الرواية الناقد الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، والناقدة والمترجمة الدكتورة عفاف عبد المعطي مدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها، والكاتبة الصحفية نهى محمود، فيما يدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، وسط كوكبة من مثقفي مصر والعالم العربي، وأعضاء نادي الأدب.

تدور أحداث الرواية حول "دنيا" التي تعمل يوتيوبر في مجال ألعاب الڤيديو جيمز، وتحلم أن تكون مُصمِّمةً لتلك الألعاب، وترتبط بكُتُب التراث، وكذلك بعلم الآثار، والفنون التشكيلية، فتُسقِط كلَّ ذلك على عُمَر والجِنِّي، فتظلُّ الأكثرَ حضورًا من خلال معارفها، رغم غيابها. عالم أسطوري مُستَلهَم من كُتُب التراث وألعاب الڤيديو والواقع المُعاش، حيث يتبادل الحكي: بطلٌ مهزوم يبحث عن حبيبته، التي ترَكَته مريضًا بمرض غامض، ومخلوقٍ سَكَن الأرضَ قبل البشر، يبحث عن مولاته، التي منحته أسطورةَ وجوده. "دنيا" المختفية -والمروي عنها- هي الرابط بين "عمر منصور الخواجة" وبين "جِنِّيِّ التماثيل". وتتوازى حكايات عائلة دنيا مع حكايات عائلة عمر، وكذلك الأمراض المتوارَثة والواقع الذُّهاني. واقعٌ يستدعي حكايات الماضي والمستقبل لتتفتَّح مسامُّ الكون على أسئلةٍ لا تنتهي، منذ نشأة الأرض، إلى زوالها.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

أصبحتُ ألعب ألعاب دنيا المفضَّلة. كانت تتفاعل معها بحماسٍ يتجاوز تفاعُلَها مع الحياة ذاتها. تراها تَجاوُزًا لهشاشة الواقع، نزعًا لقشرته الواهية، نفاذًا إلى طبقاتٍ أعمق لا نعرفها. لم يكن الأمر في البداية بالنسبة إليَّ سوى محاولة لتفريغ جمجمتي من قرع الأفكار وتَخبُّطها، مجرَّد تمرير للوقت، لكنها عند دنيا تتجاوَزُ هذا بكثير، كأنها شغفها الوحيد في الحياة. كنتُ أميل أكثر لألعاب الڤيديو التنافُسيَّة، حيث يمكنني أن أصارع وحوشًا لتهزمني وأهزمها، مستويات عديدة من اللعبة تسمح بذلك، وحين تنتهي اللعبة أشتاق للوحش الذي صارَعتُه، الذي حقَّق موتُه الانتصارَ لي، لكني مع ذلك أحزن، وأودِّعه كما يليق بصديق. هذا التطهُّر الذي حدث عبر مراحل اللعبة، وهزيمته لي لأكثر من مستوى، جعلني أحترمه، لو أن هناك جنازة تليق به؛ لَسِرتُ وراءه، وألقيت كلمةً أُمجِّد فيها سيرته العَطِرة."

نبذة عن سمر نور

سمر نور؛ كاتبة وصحفية صدر لها من قبل روايتان هما (محلك سر) و(الست) فضلًا عن ثلاث مجموعات قصصية هي (معراج) و(بريق لا يحتمل) و(في بيت مصاص دماء).