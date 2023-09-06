الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان بالعاصمة الادارية الجديدة

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان

 

 

 

 يواصل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة فعالياته لليوم الثاني على التوالي ، بمشاركة أكثر من ثمانية الآف مشارك من مصر والعديد من دول العالم.  حيث انطلاقت صباح اليوم الاربعاء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - الذي تعقد فعالياته في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر الجاري - و تم خلالها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ مع إطلاق خارطة طريق للتعامل مع القضية السكانية وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة .
ويتضمن المؤتمر ٦٥ جلسة حوارية يشارك بها ٢٧٠ متحدثا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع ١٤ ورشة عمل و٣٣ جلسة يتحدث بها ١٢٥ شخصا في ٣١ تخصصا. 

 

 توقيع اتفاقية إنشاء مراكز تعليمية و تزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء


ومن المقرر أن يتم اليوم توقيع اتفاقية إنشاء مراكز تعليمية و تزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا للمعايير العالمية و ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان والسفير الألماني بمصر فرانك هارتمان.
كما أنه من المقرر أن يترأس الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم جلسة نقاشية بعنوان: "دور هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في التغلب على إعاقات الأطفال وإعادة تأهيل المرضى" 
كما يناقش المؤتمر اليوم عددا من الموضوعات على مدار نحو ١١ جلسة، منها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بصحة السكان، الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر، التقسيم الديموغرافي الآثار والفرص الاقتصادية، بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وغيرها من الموضوعات التي تخص السكان والصحة والتنمية .

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان العاصمة الإدارية الجديدة مصر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وزير الصحة و السكان

مواد متعلقة

برعاية الرئيس السيسى.. أهداف المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

كاتب صحفى: الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز على ريادة مصر فى إفريقيا

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى محلات الصاغة المصرية

اليوم.. النظر فى معارضة الفنانة إيمى سالم على حكم حبسها 3 سنوات

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين