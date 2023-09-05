برعاية الرئيس السيسى.. أهداف المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

ينطلق، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكان أصحاء" تحت عنوان ”من أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، بسب فضائية "إكسترا نيوز".

فعاليات المؤتمر

وتشمل فعاليات المؤتمر، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ضوء اهتمام القادة السياسيين بالنظام الصحي في مصر والقضايا السكانية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى تمكين وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية، وتعزيز الشراكات القيمة لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة، وتعبئة الموارد وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة تحديات السكان والصحة والتنمية.

جلسات المؤتمر

ويتضمن المؤتمر 270 جلسة حوارية يشارك فيها 65 متحدثا من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى برنامج علمي للزمالة المصرية في 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

موضوعات سيناقشها المؤتمر

ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة، والدبلوماسية الصحية، وتأثير التركيبة السكانية على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة العقلية والنفسية، والإدمان، والاستثمار في الرعاية الصحية، واقتصاديات الصحة، والابتكار، والبحث والتطوير والتحول الرقمي، والأدوية والرعاية الصحية وصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.