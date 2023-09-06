الباز: "اللى مشافش حاجة وحشة من الإخوان يبقى إخوان"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الإخوان تحولوا من خصوم للسلطة لخصوم للشعب.

وأضاف خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “الإخوان ليسوا خصوما للرئيس والقوات المسلحة، وإنما خصوما للمصريين في الشوارع، فالشعب عانى من جرائم الإخوان وأعمالهم الإرهابية، وحرقهم الكنائس وعمليات الاغتيال، فضلا عن معاداتهم لكل الناس عندما كانوا في الحكم، وقرروا إما أن تكون البلد إخوانية أو لا تكون”.

الباز: الناس فى مصر لا يعتبرون الإخوان يصلحون كبديل للنظام

ورد الباز، على من يدعي أن الإخوان لم يفعلوا شيئا، وأن الإعلام هو من يشيطنهم، قائلا: “اللي مشافش حاجة وحشة من الإخوان يبقى إخوان”.

وأردف: “الناس في مصر لم يعدوا يعتبرون الإخوان يصلحون كبديل للنظام، لأنه سقطت فكرة أنهم بتوع الدين، أو أنهم يصلحون للحكم، أو لأي شيء، لأنهم عندما وصلوا للحكم، وأخفقوا، واعترض المصريون عليهم، خرج الإخوان يقتلون المعترضين، ويكفرونهم”.