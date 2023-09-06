"إحنا مصروفين لبعض".. ماجد الكدوانى يكشف تفاصيل علاقته بكريم عبدالعزيز

أكد الفنان ماجد الكدواني، أن حبه للأبراج جاء من مكتبة والده، وأنه عندما درس قشور علم النفس وعلم الجمال في فنون جميلة وفنون مسرحية، بدأ ينسب الشخصيات الحقيقية ويطبقها على الورق، وكيف أن المولودين في فترة واحدة يكون بينهم صفات فطرية رغم اختلاف البيئات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن برج القوس لا يحب التحجيم وفي داخلة طفل ويحجم من خلال العاطفة والاحتواء.

علاقته بالفنان كريم عبدالعزيز

وعن علاقته بالفنان كريم عبدالعزيز، قال إنه برج الأسد وهو قائد، مشيرًا إلى أنه كان يقول له دائمًا: "لسنا أصحاب ولا إخوات إحنا مصروفين لبعض"، مشيرًا إلى أن أول تعارف بينهما كان في فيلم "حرمية في كجي تو"، ومن يومها ويشعر أنه في حضن حنين ويحبه ويخاف عليه لأن كريم حساس ويراعي مشاعرك ويهدهدك.

وتابع، أن ابنته ساندار في طفولتها كان كلما يسألها عن زوجها تقول له إنها ستتجوز من كريم عبدالعزيز.

وأكد أنه في فلم "حرمية في كجي تو"، كان مرعوبًا من الكوميديا وخائف من الايفهات وكان يريد الاختباء في كريم والذي قال له: "أنا حاسس بيك أنا زيك بخاف من المشاهد المباشرة تعالى نستخبى في الشخصية إذا ضحكنا ولو لا أدينا متصدقين".