الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماجد الكدوانى يكشف تفاصيل مشاركته فى فيلم "جنة الشيطان"

ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى

كشف الفنان ماجد الكدواني، تفاصيل مشاركته في فيلم "جنة الشيطان"، مع المخرج أسامة فوزي، مؤكدًا أنه عمل له سحر وكان يطمئن على المشاهد لمجرد رؤيته تحت ذراع المصور طارق التلمساني.

وأضاف “الكدواني”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كلمة "أكشن"، في السينما كانت مرعبة لها لأن الغلطة فيها بهفوة، ولذا كان يتطلب تركيزًا في حركاته وكلامته مع كلمة أكشن لما لها من هيبة.

عملي مع أسامة فوزي كان بترتيب من الله

وأوضح أنه قال للمخرج أسامة فوزي، إن نسبة المشاهدات ليست عالية وأنه فخور بأنه بدأ معه، وسأله هل يفكر في عمل أفكار برؤية مختلفة، مؤكدًا أن عمله معه كان بترتيب من الله أن بدأ السينما بالجدية، حتى تأسس، مؤكدًا أن السينما ظلت مهيبة ومخيفة له أربع أو خمس سنوات، وعندما حصل الاختلاف كان قد أخذ خبرة جيدة رغم قلة المشاهدة. 

ماجد الكدواني فيلم جنة الشيطان أسامة فوزي المشاهد كلمة أكشن مهيبة ومخيفة السينما بالجدية

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