المستندات المطلوبة عند التقديم للكليات الحكومية 2023

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد تقديم الكليات الحكومية 2023، عقب إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد.

وبدورها، قررت وزارة التعليم العالي، فتح باب التقديم للكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، التي انقضت يوم 31 أغسطس الماضي، حيث يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح ويقدمها للكلية.

المستندات المطلوبة للتقديم بالكليات الحكومية 2023

طباعة بطاقة الترشيح للكلية، مدون بها اسم الطالب ومجموعه والكلية المرشح لها 5 صور منها.

1 صورة من بطاقة الطالب الشخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

6 صور للطالب مقاس 4×6، و يتم كتابة اسم الطالب في الخلف.

أصل شهادة الثانوية العامة + 5 صور منها.

أصل استمارة الكشف الطبي مختومة من الإدارة الطبية للجامعة + ثلاث صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة و 2 صورة منها.

لابد من تقديم نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد التابع لها.

تقديم نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

سداد قيمة المصاريف الدراسية المقررة قبل توجه الطالب للجامعة لتسليم الملف.

ملف بلاستيك ليضع فيه الطالب الأوراق المطلوبة.

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