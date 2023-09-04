الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023 وكيفية التقديم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتساءل كثير من طلاب الدبلومات الفنية عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم لاستكمال دراستهم الجامعية بعد حصولهم على شهادتهم، ففي السطور التالية، نستعرض أبرز الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات في مصر، وشروط وطريقة التقديم لها.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية هي شهادات تؤهل الطلاب للعمل في مجالات مختلفة من الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والفنادق، تتميز هذه الدبلومات الفنية بأنها تركز على التطبيق العملي والتدريب المهني للطلاب، بالإضافة إلى المواد الأساسية النظرية. 

تستغرق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، وتشمل تخصصات مثل الترميم، التسجيل الطبي، التكنولوجيا، الإدارة، التسويق، المحاسبة، الزراعة، السياحة وغيرها.

 

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ورابط نتيجة الدور الثاني

 

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم؟

الشروط المطلوبة للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تختلف حسب نوع الدبلوم والكلية أو المعهد المراد الالتحاق به، بشكل عام يجب أن تستوفي الشروط التالية:

تتمثل الشروط في أن تكون مصري الجنسية وخريج عام 2023، وأن تحصل على النسبة المطلوبة في الدبلوم الفني، والتي تختلف حسب التخصص والقطاع، فعلى سبيل المثال، يجب أن تحصل على 60% فأكثر في دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات، و75% فأكثر في دبلوم المعاهد الفنية للتمريض.

ومن الشروط المطلوبة أيضًا، أن تتقدم للكليات والمعاهد التي تقبل الدبلوم الفني، والتي تشمل كليات مثل التربية، الترميم، التسجيل الطبي، التكنولوجيا، الإدارة، التسويق، المحاسبة، الزراعة، السياحة وغيرها، وأن تسجل رغباتك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يستقبل طلبات التقديم من 4 سبتمبر إلى 14 سبتمبر 2023.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 وخطوات تسجيل الرغبات

بالإضافة إلى أن تستوفي الشروط الإضافية لبعض الكليات والمعاهد، مثل اجتياز اختبار القدرات، واختبار القدرات هو اختبار يقيس مهاراتك في مجالات معينة مرتبطة بالتخصص الذي ترغب فيه، فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في كلية الترميم، فستخضع لاختبار قدرات يجعلك مؤهل للدخول للكلية والدراسة بها.

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، صناعي، زراعي، …) بنظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات تفعيل لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال هذا الرابطhttps://tansik.digital.gov.eg

 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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