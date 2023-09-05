الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تقديم الكليات الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة

أرشيفية
أرشيفية

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول الإعلان عن موعد تقديم الكليات الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة.

وحرصًا من "الدستور" على تقديم أخر أخبار التعليم وتنسيق 2023، نقدم لكم فيما يلي تفاصيل الإعلان عن موعد تقديم الكليات الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة.

 

موعد تقديم الكليات الحكومية 2023

 

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول موعد تقديم الكليات الحكومية 2023 لطلاب المرحلتين (الأولى والثانية)، حيث جاء عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب 2023، التي بدأت في يوم 27 أغسطس وانتهت يوم 31 من نفس الشهر .

بعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى والثانية؛ يترقب عدد كبير من الطلاب للتعرف على موعد تقديم الكليات الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه لابد أولاً من انتهاء كل عمليات التنسيق سواء المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وتستقبل الجامعات كل الملفات الخاصة بالتقديم بعد الانتهاء من كل مراحل التنسيق على أن يشتمل فيها كل الكليات والمعاهد الحكومية.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وفور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من المقرر أن تحدد كل كلية موعد خاص بها كي تستقبل طلابها في كل محافظات الجمهورية.

وعند فتح باب التقديم لابد من وجود عدد من الأوراق والمستندات أهم مستند من ضمنهم؛ ورقة الترشيح التي تم طباعتها فور ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بالطالب.

 

المستندات والأوراق المطلوبة: 

المستندات والأوراق التي لابد من توافرها لدى الطلاب وقت التقديم للكليات والمعاهد:

  • أصل بطاقة ترشيح المطبوعة من مكتب التنسيق الطالب.
  • عدد صورتين لبطاقة الترشيح.
  • أصل شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر
  • 5 صور من شهادة الميلاد.
  • صورة واحدة البطاقة الشخصية.
  • نموذج 2 جند بالنسبة للطلاب الذكور.
  • دوسيه بلاستيك كي يتم وضع المستندات التي تم ذكرها فيه.
  • وبعد الانتهاء من تحضير الأوراق السابقة؛ يتم كتابة اسم الطالب ورقم هاتفه على أي من المستندات المذكورة أو على الصور الشخصية.
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