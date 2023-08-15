الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية علمى علوم 2023

يبحث الكثير من طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2023، عن الكليات التي الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية علمي علوم 2023، وذلك تزامناً مع بدء المرحلة الثانية اليوم حتي يوم السبت المقبل الموافق 19 اغسطس كما أعلن وزير التعليم العالي بمؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى ، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم 2023 والتي جاءت كالتالي:

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية الاعاقة والتأهيل بني سويف

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

إعلام القاهرة

إعلام القاهرة رياضة

إعلام المنوفية

إعلام المنوفية رياضة

إعلام بني سويف

إعلام بني سويف رياضة

إعلام جنوب الوادي

إعلام جنوب الوادي رياضة

إعلام عين شمس

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إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

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