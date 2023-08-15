الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

قائمة الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 أدبي بالجامعات الحكومية

جريدة الدستور

تصدر البحث عن الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 أدبي محركات البحث المختلفة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي كي يستعلم الطلاب عن الكليات المتاحة لهم مع بدء تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم اليوم الثلاثاء. 

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 أدبي

في التقرير التالي نعرض الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 أدبي وكذلك رابط موقع التنسيق الالكتروني الذي يمكن من خلال تسجيل الرغبات. 

يُتاح تسجيل الرغبات للكليات والمعاهد في المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني والذي يمكن الوصول إليه من هنا.

ويمكن تنسيق الرغبات من خلال معامل الحاسب الآلي الموجودة في الجامعات المصرية أو من خلال الحاسب الشخصي للطالب وذلك على مدار اليوم. 

بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر موقع التنسيق والحد الأدنى للكليات

كليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 الشعبة الأدبية 

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة للطلاب في المرحلة الثانية وذلك للشعبة الأدبية من أبرزها:-

  • حقوق أسوان
  • حقوق أسيوط
  • حقوق بنها
  • حقوق بني سويف
  • حقوق جنوب الوادي
  • حقوق حلوان
  • حقوق طنطا
  • حقوق عين شمس
  • حقوق مدينة السادات
  • حقوق الإسكندرية
  • حقوق الزقازيق
  • حقوق الفيوم
  • حقوق المنصورة
  • دار العلوم الفيوم
  • دار العلوم المنيا
  • دار العلوم أسوان
  • رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
  • سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
  • سياحة وفنادق الفيوم
  • سياحة وفنادق المنصورة
  • سياحة وفنادق المنيا
  • سياحة وفنادق بني سويف
  • سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
  • سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
  • سياحة وفنادق مدينة السادات
  • سياحة وفنادق مطروح
  • سياحه وفنادق الاقصر
  • سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
  • تربية نوعية دمياط
  • تربية نوعية سوهاج
  • تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
  • تربية نوعية طنطا
  • تربية نوعية عين شمس
  • تربية نوعية فنية الإسكندرية
  • تربية نوعية فنية الزقازيق
  • تربية نوعية فنية الفيوم
  • تربية نوعية فنية القاهرة
  • تربية نوعية فنية المنصورة
  • تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
  • تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
  • تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
  • تربية نوعية فنية أسوان
  • تربية نوعية فنية أسيوط
  • تربية نوعية فنية بنها
  • تربية رياضية بنات الإسكندرية
  • تربية رياضية بنات الزقازيق
  • تربية رياضية بنات السويس
  • تربية رياضية بنات العريش
  • تربية رياضية بنات الفيوم
  • تربية رياضية بنات المنصورة
  • تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
  • تربية رياضية بنات المنيا
  • تربية رياضية بنات الوادي الجديد
  • تربية رياضية بنات أسوان
  • تربية رياضية بنات أسيوط
  • آداب المنيا
  • آداب أسيوط
  • آداب بني سويف
  • آداب جنوب الوادي
  • آداب سوهاج
  • معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
  • معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
  • نظم معلومات إدارية قطامية
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تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر موقع التنسيق والحد الأدنى للكليات

المرحلة الثانية 2023 تنسيق المرحلة الثانية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الكليات المتاحة في المرحلة الثانية موقع التنسيق الالكتروني تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

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