الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة بمهرجان القلعة (فيديو)

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية عبير نعمة

نقلت قناة الحياة، في بث مباشر، حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والتي تنقلها قناة الحياة مباشرة.

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بدأت عبير نعمة الحفل بأغنية "وينك" وسط ترحيب كبير من الجمهور الذي ملأ مسرح الحفل، ووجهت التحية لهم قائلة: وحشتوني ثم قدمت أغنية "بصراحة"، أطربت الفنانة اللبنانية جمهورها في حفلها الغنائي بباقة من اجمل اأعمال فيروز ومنها: يامحلى نورها" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست. 

عبير نعمة مهرجان القلعة الحياة الأوبرا يامحلى نورها

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