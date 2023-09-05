أول تعليق لـ ساندرا ماجد الكدوانى على تصدر أغنيتها "بنت أبويا"

علقت ساندرا الكدواني، ابنة الفنان ماجد الكدواني، تصدر أغنية بنت أبويا، مع والدها في "صاحبة السعادة"، محركات البحث خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها متفاجئة ومخضوضة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها تتمرن على صوتها مع دعاء السباعي وشريف الضبع، مشيرة إلى أنهما من أوصلاها لهذه المرحلة.

الشكر لـ منة القيعي وإيهاب عبدالواحد

ووجهت خلال المداخلة الشكر لكل من إيهاب عبدالواحد، ومنة القيعي، على كلمات أغنية "بنت أبويا"، والتي قدمتها لوالدها خلال الحلقة، ووصفتها بالعظيمة.

وأشارت إلى أنها تقدمت للجامعة ومازال أمامها مشوار طويل، ولكنها تأخذ الأمور خطوة خطوة.