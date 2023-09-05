مصرع شاب سقط عليه صندوق ثقيل أثناء عمله بالفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوط صندوق محمل بالأحمال الثقيلة عليه أثناء العمل، بمنطقة كوم اوشيم الصناعية بالفيوم.



جرى نقل الشاب إلى استقبال مستشفى طاميه المركزي ليتبين وفاته، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة طاميه، بورود إخطار من مستشفى طاميه المركزي، بوصول "ن . ا" 22 سنة، جثة هامدة أثناء عمله، إثر سقوط صندوق محمل بالأحمال الثقيلة أثناء عمله، ليجرى نقله إلى مشرحه المستشفى.



وفاة شاب بمنطقة العرضي

وبانتقال مباحث شرطة طامية إلى موقع البلاغ تبين وفاة شاب يدعى ن. ا 22 سنه، مقيم بمنطقة العرضي بدائرة محافظة الفيوم، نتيجة سقوط صندوق محمل بالأحمال الثقيله عليه، وجرى إيداع الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى طاميه المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لعدم وجود أي شبهة جنائية.

وكانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثمان شخص مجهول الهوية، عُثر عليه طافيًا في مياه ترعة بحر سنورس التابعة لمركز سنورس بالفيوم ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس العام تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف ضباط المباحث من جهودهم لكشف هوية الغريق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سنورس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة بحر سنورس، بدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وتبين عدم وجود أي أوراق أو بطاقة شخصية تدل على هويته، ويرجح أن يكون قد جرفه التيار من منطقة أخرى.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سنورس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة كشف هويته وملابسات وفاته.