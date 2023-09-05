الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان بمثابة خارطة طريق للقادم

عمرو حسن
عمرو حسن

قال عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن يوم 5 سبتمبر 1994 مصر استضافت أكبر مؤتمر دولي للسكان، وكانت أنظار العالم كلها متجهة إليها، واليوم نستضيف المؤتمر العالمي للسكان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأنظار كلها تتجه لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، هي بمثابة خارطة طريق في هذا الملف للفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن النمو السكاني وكيف يؤثر على مستوى المعيشة لأن الموارد لا تتناسب مع معدلات النمو. 

وأكد مستشار الوزير أنه لا بد من النزول بمعدل النمو السكاني، لافتا إلى أنه في أخر 9 سنوات يوجد تحسن كبير ففي 2014 ولد 2 مليون و700 ألف طفل، وفي 2020 ولد 2 مليون 183 ألف أي يوجد انخفاض في المعدلات.  

كل المؤشرات تشير لتحسن وهذا هو الطموح 

وتابع: نحتاج للعمل أكثر ودورنا تغيير مفهوم المجتمع المصري ومن أهم عوامل النجاح هي استدامة الجهود وأن يكون هناك خطة واستراتيجية واضحة، لأن مشكلة السنوات الماضية كانت في عدم الاستدامة، مؤكدًا أن مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري بمصر، والخدمات تقدم مجانًا بجميع الوحدات الصحية، وتقدم جميع وسائل التنظيم بشكل مجاني، وهي آمنة ولا تسبب أي أمراض.

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