استعدادا للعام الدراسي الجديد.. نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات

تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يرافقها السيد جميل سعيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واطمأنت على خطة تسكين طلاب الكليات والمدارس الفنية المغتربين، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ودراسة التوسع في توفير أماكن إقامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب غير الملتحقين بالمدن الجامعية.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، واطلعت على نتائج عمل العيادات الطبية والتأهيلية المختلفة والخدمات المقدمة لرواد المركز.

نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية المدن الجامعية

نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد مصنع الخزف والفخار

تفقدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمركز الخزف والفخار التابع للمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل ودراسة زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة في إطار خطة المحافظة للنهوض بالحرف التراثية و اليدوية، والمشاركة في المعارض المُقامة داخل و خارج المحافظة. يرافقها الأستاذ محمد عبد الله مدير المركز .

كما تابعت أعمال التوسعة الجارية لمقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز التدريب على الحرف اليدوية، المُنفذ بالتعاون مع منظمة التعاون بين الجنوب والجنوب الإيطالية، موجهًة بعرض تقرير إنجاز مفصل عن أنشطة الحاضنة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها.

وأكدت نائب المحافظ، تسجيل وعرض منتجات المركز من خلال منصة "أيادي مصر" لترويج المنتجات إلكترونيًا، وفتح أسواق خارجية لدعم أصحاب الحرف التراثية بالمحافظة والحفاظ على التراث الواحاتي. مشددةً على مراعاة الشروط والملحوظات التي تقدمها المنصة لتحقيق أعلى معدلات جودة للمنتج وزيادة الفرص التصديرية.

وتابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر فرع المعهد القومي للغات، حيث وجهت بسرعة البدء في أعمال التأثيث وتجهيز القاعات التدريبية بالأجهزة اللازمة؛ استعدادًا للافتتاح، والإعلان عن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتحسين مستوى إجادة اللغات المختلفة لدى أبناء المحافظة، مشيدةً بسرعة الإنتهاء من الأعمال في وقت قياسي.

