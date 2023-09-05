البنك الزراعي: قروضنا تستهدف تمويل الفلاح في ظل التحديات الراهنة

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك أطلق مبادرة قرض جديد للمساهمة فى مصروفات التعليم لأبناء المزارعين تحت شعار “علمهم وإحنا فى ضهرك”، معبراً: "نهدف تقديم المزيد من الخدمات للمزارعين".

قروض البنك الزراعي

وأكد فاروق، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن البنك الزراعى أوصى أن يكون دائما في ظهر المزارع والفلاح البسيط، قائلاً: "الفلاح يحصل على القروض الزراعية من البنك الزراعي عن طريق الرقم القومي الخاص به، هذا علاوة عن بطاقة الحيازة التي يمتلكها الفلاحين".

وتابع: “فائدة القرض بسيطة جدا تصل إلى ١٦% مع التأمين على الفلاح على حساب البنك”، منوهًا بأن هذا القرض منتج مختلف مقدم من البنك الزراعى للفلاح بخلاف السُلفة الزراعية.

واستطرد: "نسعى إلى توفير التمويل اللازم للفلاحين في ظل هذه التحديات التي يواجهها الوطن والعالم، ويمكن القول إن القرض يبدأ من ٢٠٠٠جنيه ويصل إلى ١٠ آلاف جنيه الحد الأدنى مع وجود تسهيلات فى السداد".