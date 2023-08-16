رئيس البنك الزراعي المصري: قروض الثروة الحيوانية وصلت لأكثر من 14 مليار جنيه

قال علاء فاروق، رئيس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي بمثابة بيت الفلاح المصري، حيث يتم تقديم حزمة متنوعة من القروض من أجل التوسع في عمليات الزراعة، وذلك لأن توجه الدولة المصرية يسير نحو زيادة معدل المساحات المزروعة من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.

قروض البنك الزراعي المصري

وأكد علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتم تقديم قروض زراعية لأكثر من مرة للفلاح على مدار العام الواحد بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وأضاف في حديثه، أن القروض ليست متوقفة على تمويل الفلاح وحده بل يمكن القول أن قروض الثروة الحيوانية وصلت لأكثر من 14 مليار جنية في البنك بفائدة مدعمة 5%، معبراً:" وفقاً لتوجيهات الرئيس السيبسي يهتم البنك بتحسين السلالات الحيوانية في الدولة المصرية، ويقوم البنك بمنح المواطن المستثمر في عمليات الإدرار لمدة عام كامل".

قروض باب رزق

وأشار إلى أن البنك يقوم بتمويل المرأة لافتتاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم تقديم منتج باب رزق والخاص بالمشروعات الحرفية، ويمكن للمرأة أن تأخذ قرض لإنشاء مشروعها مثل تربية الحيوانات أو تربية الدواجن.