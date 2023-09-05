الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: بيان الاجتماع الوزارى العربى اليابانى يعكس مساحة كبيرة من التوافق

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اليابان تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في الدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس التعاون العربي الياباني في المجال السياسي عام 2013.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في حضور وزيري خارجية مصر واليابان، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اجتماع اليوم هو الثالث على المستوى الوزاري منذ عام 2013، للحوار السياسي بين العرب واليابان برئاسة سامح شكري وزير خارجية وحضور وزير خارجية اليابان ووزراء خارجية الدول العربية.

وأردف: "ناقشنا اليوم جملة من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والأمن المائي والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وعقدت شخصيا اجتماعا مع وزير خارجية اليابان تناولنا فيه العديد من المسائل السياسية الأخرى".

وأكمل: "صدر عن الاجتماع بيان مشترك يعكس مساحة كبيرة من التوافق والمواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والرغبة الدائمة لدى الجانبين لتطوير العلاقات بينهما".

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