الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

على المستوى الوزاري..

القاهرة تستضيف أول اجتماع لآلية المشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن واليابان انعقد على هامش أعمال الحوار السياسي الوزاري العربي الياباني الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء. 

وشارك في الاجتماع سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان.

لقاء وزراء خارجية مصر والأردن واليابان 

اجتماع آلية التشاور الثلاثي

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اجتماع آلية المشاورات الثلاثية أكد التزام الدول الثلاثة بمواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم لتضم مجموعة واسعة من المجالات بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، والتي تشمل حالياً مجالات الطاقة وخطوط الربط الكهربائي مع الأردن والعراق، وتعزيز الصادرات في فلسطين. 

وتطرق اللقاء إلى التعاون في مجال التعليم في لبنان بهدف تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية لدى الأخيرة.

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وعكست المناقشات تقاربا في وجهات النظر بشأن الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. 

وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن أهم ما تطرقت إليه مناقشات الوزراء الثلاث.

جانب من اللقاء 

وتجدر الإشارة إلى أن آلية المشاورات الثلاثية كان قد تم الاتفاق على تدشينها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني السابق إلى مصر والأردن في أغسطس 2021، حيث انعقدت الجولة الأولى للمشاورات على مستوى كبار المسئولين عبر تقنية الفيديوكونفرانس في مارس 2022، بينما استضافت القاهرة الجولة الثانية في سبتمبر 2022.

وزير الخارجية سامح شكري آلية التعاون الثلاثية مصر اليابان الأردن

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