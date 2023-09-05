الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية اليابانى يؤكد مواصلة دعم توسع استثمارات بلاده فى مصر

يوشيماسا هاياشي
يوشيماسا هاياشي

أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، عن سعادته بزيارة مصر كونها الدولة الإقليمية الكبرى في المنطقة.

وأكد "هاياشي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر شريك مهم لليابان ولتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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وكشف وزير الخارجية الياباني عن أن مباحثات اليوم شملت التعاون في كل المجالات لاسيما الاقتصادية والسياسية وغيرها.

وأوضح: "سنواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية"، مشيرًا إلى أن المباحثات تطرقت إلى استئناف رحلات الطيران الجوي بين القاهرة وطوكيو، والمتحف المصري الكبير، وغيرها من الملفات.

الاستثمارات اليابانية في مصر سامح شكري وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الطيران الجوي بين القاهرة وطوكيو

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