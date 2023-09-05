جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 في الجولة الخامسة

موعد مباريات الدوري الإسباني في الجولة الخامسة من "الليجا" يتابعها الملايين من دول العالم للاستمتاع بالكرة الإسبانية والمنافسة بين الفرق وبعضها ضمن مباريات الدوري الإسباني في الجولة الخامسة ومن أبرز مباريات الدوري الإسباني في هذه الجولة لقاء برشلونة وريال بيتيس وريال مدريد وريال سوسيداد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وغيرها من مباريات الدوري الاسباني.

مباريات الدوري الإسباني 2023 في الجولة الخامسة

مباراة رايو فاليكانو والافيس

ويفتتح الفريقين مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني حيث تنطلق المباراة يوم الجمعة الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة أتلتيك بيلباو وقادش

وفي تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل تنطلق المباراة بين فريقي أتلتيك بيلباو وقادش.

مباراة فالنسيا واتلتيكو مدريد

ويستضيف فريق فالنسيا نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت 16 من الشهر الجاري في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة سيلتا فيجو ومايوركا

وتنطلق مباراة سيلتا فيجو ومايوركا في تمام الساعة 7:30 مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة برشلونة وريال بيتيس

ويختتم فريقي برشلونة وريال بيتيس آخر مباريات يوم السبت حيث تنطلق المباراه فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد لويس كومبانيس.

مباراة خيتافي و اوساسونا

و يفتح فريقي خيتافي و اوساسونا مباريات يوم الأحد 17 من شهر سبتمبر الحالي في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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مباراة فياريال والميريا

و في تمام الساعة 5:15 من مساء يوم الأحد تنطلق المباراة التي تجمع فريقي فياريال والميريا.

مباراة إشبيلية ولاس بالماس

وتنطلق مباراة اشبيلية وليس بالماس يوم الاحد في تمام الساعه 7:30 مساء.

مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وفي ختام مباراة يوم الأحد تنطلق المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وريال السويدات في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة غرناطة وجيرونا

و في تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقين غرناطه وجيرونا اللي لتختتم بذلك مباريات الجولة الخامسة.