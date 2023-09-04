الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج مباريات الدوري الاسباني 2023 - 2024 بعد الجولة الرابعة

الدوري الاسباني
الدوري الاسباني

نتائج مباريات الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة والتي أسدل الستار عليها أمس الأحد ولقد شهدت لقاءات مهمة ، وشهدت مباراة واحدة التعادل بينما المباريات الاخرى كانت فوز و هزيمة بينما أجلت مباراة اتلتيكو مدريد و إشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية وجاءت نتائج مباريات الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة على هذا النحو.

نتائج مباريات الدوري الاسباني 2023 - 2024 بعد الجولة الرابعة 

  • قادش يفوز على فياريال بنتيجة 3-1
  • المريا يتلقى الهزيمة الثالثة على يد سيلتا فيجو بنتيجة 3-2
  • ريال سوسيداد يسحق غرناطة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف
  • الافيس يفوز على فالنسيا بهدف نظيف
  • ريال بيتيس يفوز على رايو فاليكانو بهدف دون رد
  • واجبرونا يحقق الفوز على لاس بالماس بنتيجة 1-0
  • مايوكا يتعادل مع أتلتيك بيلباو سلبيا 
  • برشلونة يفوز على أوساسونا بنتيجة 2-1
  • بينما أجلت مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة الرابعة

نتائج مباريات الجولة الرابعة فى الدورى الإنجليزى 2023-2024

هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة

ونجح لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام في اعتلاء صدارة هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة بتحقيقه لخمسة أهداف خلال أربع مباريات.

بينما جاء كل من لاعب أتلتيكو مدريد الفارو موراتا ولاعب فريق ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو ولاعب فريق ريال بيتيس ويليان جوزيه في المركز الثاني برصيد ثلاث أهداف.

بينما حقق عدد كبير من اللاعبين هدفين حتى الآن ومن ابرزهم لاعب فريق برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ولاعب أتلتيكو مدريد ممفيس ديباي ولاعب فريق قادش داروين ما تشيس ولاعب فريق فياريال الكسندر سورولوث.

اقرأ أيضا: جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة الرابعة

ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة

1- ريال مدريد 12 نقطة

2- جيرونا 10 نقطة

3- برشلونة 10 نقاط

4- أتلتيكو مدريد 7 نقاط

5- أتلتيك بيلباو 7 نقاط

6- قاديش 7 نقاط

7- ريال بيتيس 7 نقاط

8- ريال سوسييداد 6 نقاط

9- ديبورتيفو ألافيس 6 نقاط

10- أوساسونا 6 نقاط

11- فالنسيا 6 نقاط

12- رايو فاليكانو 6 نقاط

13- سيلتا فيجو 4 نقاط

14- خيتافي 4 نقاط

15- فياريال 3 نقاط

16- غرناطة 3 نقاط

17- ريال مايوركا نقطتان

18- لاس بالماس نقطتان

19- ألميريا نقطة وحيدة

20- إشبيلية دون رصيد من النقاط

نتائج مباريات الدوري الأسباني الدوري الاسباني الجولة الرابعة برشلونة مدريد نتائج مباريات الدوري الاسباني 2023

مواد متعلقة

برشلونة يحقق فوزًا صعبًا على أوساسونا فى الدورى الإسبانى

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب