نتائج مباريات الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة والتي أسدل الستار عليها أمس الأحد ولقد شهدت لقاءات مهمة ، وشهدت مباراة واحدة التعادل بينما المباريات الاخرى كانت فوز و هزيمة بينما أجلت مباراة اتلتيكو مدريد و إشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية وجاءت نتائج مباريات الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة على هذا النحو.

نتائج مباريات الدوري الاسباني 2023 - 2024 بعد الجولة الرابعة

قادش يفوز على فياريال بنتيجة 3-1

المريا يتلقى الهزيمة الثالثة على يد سيلتا فيجو بنتيجة 3-2

ريال سوسيداد يسحق غرناطة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف

الافيس يفوز على فالنسيا بهدف نظيف

ريال بيتيس يفوز على رايو فاليكانو بهدف دون رد

واجبرونا يحقق الفوز على لاس بالماس بنتيجة 1-0

مايوكا يتعادل مع أتلتيك بيلباو سلبيا

برشلونة يفوز على أوساسونا بنتيجة 2-1

بينما أجلت مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة

ونجح لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام في اعتلاء صدارة هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة بتحقيقه لخمسة أهداف خلال أربع مباريات.

بينما جاء كل من لاعب أتلتيكو مدريد الفارو موراتا ولاعب فريق ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو ولاعب فريق ريال بيتيس ويليان جوزيه في المركز الثاني برصيد ثلاث أهداف.

بينما حقق عدد كبير من اللاعبين هدفين حتى الآن ومن ابرزهم لاعب فريق برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ولاعب أتلتيكو مدريد ممفيس ديباي ولاعب فريق قادش داروين ما تشيس ولاعب فريق فياريال الكسندر سورولوث.

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ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة

1- ريال مدريد 12 نقطة

2- جيرونا 10 نقطة

3- برشلونة 10 نقاط

4- أتلتيكو مدريد 7 نقاط

5- أتلتيك بيلباو 7 نقاط

6- قاديش 7 نقاط

7- ريال بيتيس 7 نقاط

8- ريال سوسييداد 6 نقاط

9- ديبورتيفو ألافيس 6 نقاط

10- أوساسونا 6 نقاط

11- فالنسيا 6 نقاط

12- رايو فاليكانو 6 نقاط

13- سيلتا فيجو 4 نقاط

14- خيتافي 4 نقاط

15- فياريال 3 نقاط

16- غرناطة 3 نقاط

17- ريال مايوركا نقطتان

18- لاس بالماس نقطتان

19- ألميريا نقطة وحيدة

20- إشبيلية دون رصيد من النقاط