الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جمهور إشبيلية الإسباني يؤكد رفضه عودة سيرجيو راموس للفريق

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

رفض جمهور إشبيلية الإسباني عودة المدافع المخضرم سيرجيو راموس لصفوف الفريق، بعد 18 عامًا من مغادرته النادي الأندلسي.

كان إشبيلية قد أعلن عن التعاقد مع راموس في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لمدة موسم وحيد.

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رسميا.. سيرجيو راموس يعود إلى إشبيلية الإسباني

ونشر “أولتراس إشبيلية” بيانًا نشرته شبكة “سكاي سبورتس”، جاء فيه:"نحن لا نتحرك بدافع الكراهية أو الاستياء، بل بالحب والفخر لنادينا وتاريخه وجماهيره".

أضاف: "إشبيلية هى نحن (جميع المشجعين)، وليس أولئك الذين يتشبثون بكرسي في مكتب لمواصلة العيش على حساب إشبيلية".

وأردف:"مجرد اقتراح" بانتقال راموس يشهد على "عدم احترام قيم" النادي.. إن الالتزام يخدم فقط "مصالح المسؤولين الذين لا يفهمون ولا يدركون ما الذي يجعل نادي إشبيلية عظيمًا جدًا".

واختتم:" لن نوجه السباب والكراهية للاعب، لكنه لن يحظ بدعمنا".

وبدأ راموس مسيرته مع إشبيلية قبل أن ينتقل لـ ريال مدريد عام 2005 مقابل 27 مليون يورو، الأمر الذي اعتبره جمهور النادي الأندلسي بمثابة الخيانة للفريق الذي أخرج اللاعب، إضافة للعلاقة المتوترة بين الطرفين عندما كان لاعبًا للفريق المدريدي.

ووصف راموس عودته بأنها "حلم" واعتذر لجماهيره عن وداعه الفوضوي قبل 18 عاما.

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