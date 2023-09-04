تقرير: نايف أكرد بديل راموس في اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن اتحاد جدة السعودي وضع المغربي نايف أكرد مدافع وست هام الإنجليزي كبديل بعد فشل انتقال سيرجيو راموس.

وكان الاتحاد قريب من التعاقد مع راموس إلا أن الأخير تغيرت وجهته قبل ساعات وانتقل لإشبيلية الإسباني فريقه السابق.

وقال موقع “فوتبول إنسايدر” الإنجليزي، أن الاتحاد وضع المغربي أكرد كبديل لتعزيز خط الدفاع وسيفاوضه خلال الأيام المقبلة.

صاحب الـ27 عامًا يلعب موسمه الثاني مع وست هام بعد أن انتقال الصيف الماضي لصفوف الفريق من رين مقابل 35 مليون يورو بعقد لخمس سنوات.

وشارك الموسم الماضي مع الفريق في 30 لقاء وسجل هدفين بينما شارك هذا الموسم في 3 لقاءات وسجل هدف وحيد.

ويعتبر أكرد من الركائز الأساسية لكتيبة المدرب ديفيد مويس مع وست هام منذ انتقاله للفريق.

اتحاد جدة يضم المعيوف

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي الأحد، بشكل رسمي تعاقده مع عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال لمدة موسمين.

وجاء انتقال المعيوف إلى الاتحاد بحثا عن فرصة المشاركة بشكل أساسي عقب تقلص دوره مع الهلال بعد التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو من صفوف أشبيلية الإسباني.

وسيتنافس المعيوف البالغ عمره 36 عاما مع البرازيلي مارسيلو جروهي على حراسة مرمى اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي.