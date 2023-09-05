ماجد الكدواني تخدعه دموعه على الهواء ويكشف عن نقاط ضعفه

تميز الفنان ماجد الكدواني، بأدواره التي قدمها طوال مشواره الفني، والتي شارك فيها العديد من النجوم، حتى أصبح واحدًا من أهم النجوم المميزين بمصر، ورغم نجوميته لم يمتنع عن الإفصاح عن نقاط ضعفه في الحياة، كما لم تمنعه من البكاء خلال حديثه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع على فضائية dmc.

حفل زفاف نجله

تحدث الكدواني، خلال اللقاء، عن حفل زفاف نجله يوسف، والذي أقيم مؤخرًا، قائلا إن أكثر ما أسعد قلبه كم الحب الذي شعر به هو وضيوف الحفل المشاركين.

وأضاف: "كريم عبدالعزيز، ورامي إمام، وهاني رمزي، ونيللي كريم، وريهام عبدالغفور أكتر حاجة إنهم قالوا لمسنا حب كبير، ودي من نعم ربنا أن يكون حولك ناس تحبك من قلبها وكريم كل أما أقوله ما تتعبش نفسك يقولي دا فرح ابني وأحمد الجنايني تعب اكتر مني في تجهيز الفرح وقلتله أنت لو أبو العريس مش هتعمل كدا".

وأكد الكدواني أن نجله يوسف هو صديقه منذ صغره وتحمل المسئولية من سن صغيرة، وتطورت العلاقة بينهما لدرجة أنه يستشيره ويأخذ رأيه، مشيرًا إلى أن أصعب لحظة مرت عليه كانت لحظة دخوله المنزل دونه بعد زفافه ووصفها بالجرح الصعب، لأنه عانى وقتما كان نجله يدرس في أمريكا.

خوفه من زواج ابنته

وتابع أن ابنته ساندرا لا يتخيل أن رجلًا آخر سيأخذها منه، ولكنه يعود ويقول "ماتفكرش أنت ماتعرفش مين هيكون جوزها"، مشيرًا إلى أنه كان يراقب والد عروس نجله، وهو يقول له "أنا بحب يوسف وأحترمه"، وأسمع كلامه وأقوله يا رب اديني واحد زي يوسف.

تربية والده المتشددة

وكشف خلال اللقاء أن والده كان متدينًا وشديدًا في تربيته، أما والدته فكانت طيبة وحنونة جدًا، وطلب من والده المهندس تصميم مسجد الدولة في الكويت، وكان ذلك عام 1971، ولذا سافر للكويت برفقة والديه، وشقيقيه التوأم سمير وأمير لحقا بهم بعد 3 سنوات لأنهما كانا حديثا الولادة، وعاشوا حياتهم بالكويت لمدة 14 عامًا.

وأكد أن تربية والده له كانت مثل الحائط الخرسانى، وكانت حماية له، موضحًا أنه تفادى كل ما ضايقه في تربيته مع أولاده ولكنه رباهم على الالتزام والصحوبية دون خشونة، مؤكدًا أن ما قام به والده معه تعلم منه وأفاده.

زوجة ماجد الكدواني

وكشف الفنان ماجد الكدواني تفاصيل قصته مع زوجته سيلفيا، قائلا: “زوجتي سيدة عاقلة جدًا، من برج الميزان، كما أنها سيدة وقورة منذ صغرها، فذهبت لها واعترفت لها بإعجابي بها”، مؤكدًا أنه عندما تزوجها والديها استوعبوه وساعدوه، وعاش في بيتها 14 سنة، من بعد تخرجه من فنون مسرحية.

بكاء ماجد الكدواني

فيما قابل الفنان ماجد الكدواني، مفاجأة ابنته “ساندرا” له على الهواء بالبكاء وقبّل الفنانة إسعاد يونس تقديرًا لها على هذه المفاجأة، ولم تمنعه النجومية من إظهار حنانه ودموعه أمام صوت ابنته وغنائها له.