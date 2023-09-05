الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماجد الكدوانى: والدى كان متدينًا وشديدًا وتشربت حب الرسم من رسوماته الهندسية

ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى

استعاد الفنان ماجد الكدواني، ذكرياته مع والديه، مؤكدًا أن والده كان متدينًا وشديدًا في تربيته، أما والدته فكانت طيبة وحنونة جدًا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن والده طلب منه تصميم مسجد الدولة في الكويت، وكان ذلك عام 1971، وسافر برفقة والديه، وشقيقيه التوأم سمير وأمير لحقا بهم بعد 3 سنوات لأنهما كانا حديثا الولادة، وعاشوا حياتهم بالكويت لمدة 14 عامًا.

وتابع أن المجتمع كان صغيرًا واستطاع والده أن يقفل عليهم، مؤكدًا أنه حدثت بعض الانفجارات لهم فيما بعد بسبب الإغلاق على حياتهم، ولكن الحائط الخرسان كان تربية والده له مهما حدث لأنها كانت الحماية له، مشيرًا إلى أن والده أدخله مدارس عربي غير مختلطة، وكانت الصدمة أن يدخل فنون جميلة.

وأكد أنه تشرب حب الرسم من رسومات والده الهندسية والحسابات، مشيرًا إلى أنه تخصص فن ديكور ومسرح وسينما.

طريقة تربيته لأبنائه

وأشار إلى أنه تفادى كل ما ضايقه في تربيته مع أولاده ولكنه رباهم على الالتزام والصحوبية بدون خشونة، مؤكدًا أن ما قام به والده معه تعلم منه وأفاده، خاصة أن والدته كانت حنونة وعاطفية رغم أنها مديرة مدرسة، ووالده كان صعب يخرج مشاعره ولكنه كان يخاف عليهم.

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