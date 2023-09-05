ماجد الكدوانى يكشف عن حادث تعرض له فى الكويت من شقيق صديقه

كشف الفنان ماجد الكدواني، تفاصيل الحادث الذي تعرض له في الكويت من شقيق صديقه في المدرسة، وما تسبب له فيه، واكتشفه بالصدفة بعد مرو 12 عامًا.

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن شخص صديقه كان معه في المدرسة ويوم امتحان الرياضيات طلب منه أن يغششه فقال له إنهما سيتم رفدهما من المدرسة، وبعدها شقيق صديقه كان يهزر معه بالسيارة وقام بالـ"التهويش" عليه وخبطه فعلًا ولم يشعر بقدمه اليمنى بعدها.

وأضاف، أنه ركب أتوبيس خطأ للمدرسة، ونزل وقام بالمشى حتى منزله، الأمر الذي تسبب له في تورم قدمه وعند وصوله وجد شقيق صديقه يتصل ليطمئن عليه فرد عليه والده وأخبره أنه بخير وطلب منه عدم الهزار بهذا الشكل مرة ثانية، وبعدها تم وضع قدمه في الجبس.

وتابع، أنه بعد 12 سنة وآخر سنة في المسرح وهو أمام اللجنة التحكيم المكونة من سميرة محسن، والدكتور أشرف زكي، وبعد اللجنة طلبوا منه أن يقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية وقالوا له "دي آخر سنة عندك"، فقال لهم أنه تخرج ولو حصل تجنيد سيلتحق بالجيش.

وأشار إلى أنه وقت الكشف الطبي، كان يخبرهم أن نظره ضعيف وأن لديه فلات فوت، فقالوا له سنرى ذلك، وسأل الطبيب، أنه عندما يسير على قدمه في اليوم التالي لا يستطيع الوقوف عليها فقال له نكشف وبعدها نرى، وأخبره أن لديه تهتك في الأربطة ولا تستطيع أن تقف أكثر من نصف ساعة وطلب منه ركوب عجل كثير وتسبب هذا الحادث في أن يأخذ إعفاء من الجيش.