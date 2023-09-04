ماجد الكدواني: أشكر الله أن وضع فى حياتى إسعاد يونس

وجه الفنان ماجد الكدواني، رسالة للفنانة إسعاد يونس، أكد فيها أنه يشكر الله لأنه وضعها في حياته، لأنه لا يوجد صدف عند الله وكل شيء لديه بترتيبات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يحمد الله على وضع أشخاص مثل إسعاد يونس في حياته وهذه نعمة أن يعرف ناس في محبتها ومقامها.

وعن فرح نجله يوسف، والذي تم قبل أشهر قليلة قال: "أحلى حاجة فرحت قلبي في اليوم ده كلمة كانت على لسان الكل فيه محبة لاننا لم نعمل حسابنا في شيء".

النجوم في حفل زفاف نجل ماجد الكدواني

وأضاف: "كريم عبدالعزيز، ورامي إمام، وهاني رمزي، ونيللي كريم، وريهام عبدالغفور أكتر حاجة إنهم قالوا لمسنا حب كبير، ودي من نعم ربنا أن يكون حولك ناس تحبك من قلبها وكريم كل أما أقوله ما تتعبش نفسك يقولي دا فرح ابني وأحمد الجنايني تعب اكتر مني في تجهيز الفرح وقلتله انت لو أبوالعريس مش هاتعمل كدا".