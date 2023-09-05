الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شاهد.. بكاء ماجد الكدوانى بعد مفاجأة إسعاد يونس له

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

فاجأت الإعلامية إسعاد يونس، ضيفها الفنان ماجد الكدواني بمفاجأة سارة على الهواء. 

وقامت الإعلامية إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج "صاحبة السعاد" المذاع عبر فضائية dmc، بإغماض عين الفنان ماجد الكدواني، لتتقدم ابنته ساندرا بأغنية بصوتها العذب، ليتفاجيء الفنان ماجد الكدواني وتدمع عيناه، ويأخذها في حضنه بعد انتهاءها من أغنيتها لوالدها. 

ماجد الكدواني ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

وحل الفنان ماجد الكدواني ضيفًا مع الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج «صاحبة السعادة» اليوم الإثنين.

وتحدث ماجد الكدواني خلال الحلقة عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربهم إلى قلبه وكيفية اختيار هذه الأدوار.

كما تحدث "الكدواني"عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل، كذلك علاقته بعدد من الفنانين سواء أثناء العمل أو خارج العمل. 

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال ماجد الكدواني مسلسل «موضوع عائلي 2» وشاركه في البطولة كلا من الفنانة رنا رئيس، نور اللبنانية، طة دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وغيرهم من الفنانين، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

ماجد الكدواني ساندرا ابنة ماجد الكدواني برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس

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