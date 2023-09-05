BBC: كاف يتجه لإلغاء عقده مع شبكة قنوات beIN SPORTS

كشفت شبكة BBC البريطانية، الثلاثاء، عن اتجاه قوى داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF" لإلغاء تعاقده مع قنوات بي إن سبورت القطرية.

كان كاف يرتبط بتعاقد مع شبكة بي إن سبورتس لمدة 12 عامًا منذ 2017 وبقيمة 415 مليون دولار.

وقال التقرير إن في 1 سبتمبر أبلغ محامو الكاف مجموعة beIN الإعلامية، التي تمتلك قسم البث الرياضي لـbeIN، بإلغاء العقد الذي مدته 12 عامًا الذي تم توقيعه في عام 2017 بقيمة 415 مليون دولار، بأثر فوري.

أضاف: "اتهم الكاف شبكة beIN بانتهاك العقود، وقال إنه يريد استرداد المدفوعات المستحقة في حدود 80 مليون دولار".

وردت المجموعة الإعلامية التي تتخذ من قطر مقرًا لها بالاعتراف "بعدد من القضايا التي أثرت على العلاقة التعاقدية" وإبلاغ الهيئة الحاكمة لكرة القدم الإفريقية بنيتها رفع دعوى قضائية ما لم "تتمكن المناقشات المفتوحة بحسن نية من حل هذه المشكلة".

وكتب يوسف العبيدلي المدير التنفيذي لقنوات "بي إن"، إلى كل من الكاف وأعضاء لجنته التنفيذية في 2 سبتمبر: "نحن بالطبع نتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع بقوة عن موقفنا القانوني".

أضاف: "يجب أن أوضح لك أن beIN لا تقبل هذا الإنهاء وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه.

وتابع "إضافة إلى ذلك، لدينا مخاوف كبيرة من أن هذا القرار الكبير المتعلق بالعقد التجاري الأكثر قيمة للكاف ربما تم اتخاذه دون التدقيق اللازم والموافقات المطلوبة بموجب اللوائح الداخلية للكاف".

على النقيض من لوائح الكاف التي تتطلب مناقشة القرارات المالية الكبرى من قبل اللجنة التنفيذية للهيئة، تدرك بي بي سي سبورت إفريقيا أن هذا لم يحدث مع التواصل مع الكاف للتعليق.

وألمحت BeIN إلى أنها قد تستشهد بهذه العملية غير القانونية كأحد أسباب الطعن قانونيًا في الإنهاء، إضافة إلى الجدل بشكل أساسي ضد طبيعة القرار نفسه.