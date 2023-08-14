"بي إن سبورت": سباليتى مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب إيطاليًا

أكدت شبكة قنوات "بين سبورت" الإخبارية، أن لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق تم تعيينه رسميًا مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الإيطالي.

وجاء سباليتي ليحل محل روبرتو مانشيني الذي استقال بشكل مفاجئ أمس من تدريب الآزوري، استعدادًا لتدريب منتخب السعودية.

وكان سباليتي قد رحل عن نابولي هذا الصيف بعدما نجح في قيادته بالتتويج ببطولة الكالتشيو بعد غياب 32 عامًا.

وكان لقب يورو 2020، الذي توج به الفريق في منتصف عام 2021 هو أفضل إنجاز للمنتخب الإيطالي منذ فوز الفريق بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

ولم يكشف الاتحاد الإيطالي عن السبب وراء الاستقالة المفاجئة لمانشيني، الذي قاد الفريق لنهائيات بطولة دوري أمم أوروبا، وحل ثالثًا مع الفريق بعد الخسارة أمام نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي للبطولة في يونيو الماضي.

وكان الآزوري قد غاب عن بطولة كأس العالم 2022 في قطر بسبب إخفاقه في الملحق الأوروبي الفاصل بالتصفيات.

ويحتل الآزوري المركز الثالث في مجموعته بتصفيات يورو 2024، برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، ويخوض الفريق مباراتيه التاليتين بهذه التصفيات أمام منتخبي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في سبتمبر المقبل.

وكان مانشيني قد تولى المسئولية في 2018 خلفًا للمدرب لويجي دي باجيو، الذي تولى المسئولية بشكل مؤقت بعد إخفاق الفريق في تصفيات مونديال 2018 بقيادة المدرب جانبييرو فينتورا.